Francia: proteste di massa contro Macron, agente gravemente ferito

PARIGI, 5 MAG – Mentre un gruppo di dimostranti incappucciati stava prendendo d’assalto il furgone di Radio France, poco lontano dalla Bastiglia – sul boulevard Beaumarchais – un gendarme è stato visto crollare a terra colpito dal lancio di un oggetto.

L’agente è stato subito circondato dai colleghi. Ferito in modo grave, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso ma – secondo quanto riferito dalla prefettura – non è in pericolo di vita. Otto, finora, i fermi. ANSA