Scandalo molestie, salta in Nobel per la letteratura 2018

Il premio Nobel per letteratura non verrà assegnato quest’anno a causa dello scandalo molestie sessuali alla stessa Accademia svedese che assegna il premio: lo ha reso noto l’Accademia. E’ la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che il premio non viene assegnato.

L’Accademia ha reso noto che il premio verrà assegnato l’anno prossimo. La decisione è stata presa durante la riunione settimanale tenuta a Stoccolma ed è stata motivata proprio dallo scandalo delle molestie sessuali, oltre che da quello legato a reati finanziari.

Si è “arrivati” alla decisione alla luce della “diminuita” reputazione dell’Accademia e della “ridotta” fiducia del pubblico nell’istituzione, si legge in un comunicato dell’Accademia. Lo scorso 19 aprile un altro membro dell’Accademia aveva annunciato le sue dimissioni, portando a sei il numero totale di membri che hanno lasciato l’istituzione nelle scorse settimane. Una serie di addii che arrivano sull’onda di uno scandalo incentrato sulle accuse di abusi sessuali nei confronti del marito di una dei membri dell’Accademia, Katarina Frostenson. ansa