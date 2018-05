Aggressione con machete e coltelli, egiziani seminano il panico a Milano



Gli investigatori del commissariato Bonola di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina e lesioni in concorso nei confronti di 5 ragazzi egiziani, pregiudicati e senza fissa dimora, tra i 19 e i 22 anni.

Per uno di loro, di 22 anni, l’arresto è scattato anche per il tentato omicidio avvenuto a fine 2017 in piazzale Brescia a Milano ai danni di due connazionali. Quella sera, verso le 19.15, il gruppo armato di catene, coltelli e machete, aveva aggredito due egiziani di 28 e 37 anni. Il più giovane dei due è stato accoltellato con una lama da 50 centimetri, necessitando 58 punti di sutura per una ferita invalidante al braccio.

L’indagine nasce a seguito della denuncia presentata dalle vittime alla stazione dei carabinieri di Cornaredo, nell’hinterland. A incastrare la banda sono state le telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del luogo dell’aggressione. Il movente non è ancora stato chiarito.