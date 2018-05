Roma: turista accoltellato e rapinato da un egiziano

Roma – Brutta aggressione per rapina avvenuta l’altra notte in centro, su un tratto di Corso Vittorio. Un turista milanese è stato avvicinato da un egiziano di 25 anni che ha finto di essere in difficoltà e gli ha chiesto il cellulare per fare una chiamata alla madre che stava male. L’uomo ha invece rapinato il telefonino, ma quando il turista ha provato a bloccarlo, è stato colpito di striscio al collo con un coltello, oltre a riportare un taglio profondo ad un braccio.

I poliziotti – scrive Il Messaggero – sono subito intervenuti arrestando il rapinatore che è risultato avere numerosi precedenti penali. Il giudice ha poi convalidato l’arresto e ha stabilito il trasferimento in carcere dell’egiziano.

Un’ambulanza ha trasportato il ferito all’ospedale Santo Spirito.