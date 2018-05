Migranti, inaccettabile vendetta della UE contro i Paesi Visegrad

“La Commissione Europea – dichiara l’On. Mario BORGHEZIO – ha finalmente reso pubblica la proposta di Bilancio UE 2012/2017, un vero e proprio manifesto programmatico dell’euro-burocrazia: vengono nuovamente tagliati i fondi della nostra agricoltura (già minacciata dalle sconsiderate conseguenze del CETA), mentre per finanziare le ‘nuove priorità’, fra cui un sostanzioso fondo da 10,4 mld per chi ospiterà i migranti, non si fanno mancare nuove imposte in campo ambientale. Viene infine subdolamente specificato che l’UE potrà “sospendere, ridurre o limitare i finanziamenti in caso di violazioni dello Stato di Diritto”.

“Si tratta con tutta evidenza – denuncia Borghezio – di una indegna vendetta di Bruxelles contro Ungheria, Polonia e gli altri Paesi del Gruppo di Visegrad, che coraggiosamente si oppongono all’invasione migratoria e al mondialismo di George Soros. Ma noi siamo e saremo in trincea accanto a quei patrioti che lottano per difendere l’identità europea; noi siamo con il Gruppo di Visegrad !”

On. Mario Borghezio – Deputato Lega Nord al P.E.