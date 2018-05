Convegno “Siria, vittoria di popolo contro il mondialismo”

«Questo Sabato 5 maggio, alle ore 17:00, nella sala A del Palazzo del Consiglio Regionale di Potenza, si terrà il convegno intitolato “Siria, vittoria di popolo contro il mondialismo”. Relatori saranno Rodrigo Ottavio sul tema “Le comunità cristiane in Siria e Medioriente” e Pio Belmonte sul tema “L’embargo e la guerra contro la Siria nel quadro del diritto internazionale”. Sarà ospite relatore Samaan Daoud, esperto di storia dei Cristiani in Siria, sul tema “La Siria prima e dopo la guerra”.

In questo momento storico la Siria si trova a un bivio: o ritrova finalmente la pace dopo anni di guerra contro l’oscurantismo islamista e i suoi sponsor, o diventa la miccia di una terza guerra mondiale tra le grandi potenze della Terra. Sullo sfondo, si consuma il dramma, sempre troppo ignorato, dei Cristiani in Medioriente, che rischiano di soccombere alle persecuzioni degli islamisti. La storia ci dirà – tra pochi mesi – come andrà a finire».