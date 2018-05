Bologna: marocchino accoltellato alla gola, è grave

Bologna – Accoltellato alla gola in piazza Puntoni, a pochi metri da via delle Belle Arti, poco prima delle 18 di questa sera. La vittima è un ragazzo marocchino di 22 anni che ora si trova in condizioni gravissime all’ospedale: è stato sottoposto a una delicata operazione in serata.

A quanto pare – scrive ilrestodelcarlino.it – si è trattata di un’azione repentina e mirata e non si esclude che sia maturata nell’ambito dello spaccio di droga.

A soccorrere il giovane straniero sono stati i passanti: il marocchino era in un lago di sangue. Le indagini sono affidate alla polizia che è intervenuta sul posto con gli agenti della Scientifica e diverse volanti. Saranno passate al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona.