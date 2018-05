Salvini: il M5s insulta, la voglia di cambiare era finta

“Se Di Maio continua a preferire l’insulto e il litigio mi spiace per lui e mi spiace per gli elettori grillini perché la voglia di cambiare era finta. Io mantengo fede ai patti presi con gli italiani, senza nessun retropensiero. Se per qualcuno coerenza e lealtà sono fuori moda, per me sono assolutamente valori importanti”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di una visita a Camogli, in provincia di Genova, per sostenere il candidato sindaco del centrodestra.

“Insisto fino all’ultimo – ha sottolineato il segretario del Carroccio – a provare a dialogare con tutti, tranne che con il Pd, per dare un governo a questo Paese. Se così non fosse – ha concluso Salvini – proporremo al capo dello Stato di darci l’incarico per provare a creare un governo che parta dal centrodestra o altrimenti rimangono le elezioni”. (askanews)