Record di spese militari nel mondo, 1.739 miliardi nel 2017

COPENHAGEN, 2 MAG – Il mondo spende sempre di più in armi ed eserciti. Nel 2017 le spese militari complessive sono cresciute dell’1,1% rispetto all’anno precedente, attestandosi su una cifra mondiale record di 1.739 miliardi di dollari. I dati sono stati forniti dall’Istituto Internazionale di Stoccolma per le Ricerche sulla Pace (Sipri) che ha presentato oggi il suo ultimo rapporto.

I paesi che in assoluto hanno investito di più in armamenti sono 5: Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, India e Russia.

Quest’ultima è l’unica che le ha in realtà diminuite, per la prima volta dal 1998. Le spese militari di questi 5 Paesi, sommate, rappresentano il 60% del totale mondiale.

Nell’Unione Europea è la Gran Bretagna a spendere di più, seguita da Francia, Germania ed Italia, che è al 12/mo posto.

Sipri è un think tank nato nel 1966, in parte finanziato dal governo svedese, che si occupa di sicurezza globale, controllo delle armi e disarmo.