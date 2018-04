Roma: palestinese aggredisce carabinieri con un coltello

Roma – Aurelio: aggressione carabinieri multa via Pietro dei Francisci

Un camper sospetto ha fatto scattare un accurato controllo da parte di una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, in transito, in via Pietro dei Francisci, zona Aurelio. A bordo del mezzo, un cittadino palestinese di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti che, appena si è reso conto che i Carabinieri lo stavano multando ha afferrato un coltello da cucina e li ha aggrediti.

Carabinieri aggrediti con un coltello

Dal controllo, i Carabinieri hanno accertato che il veicolo era sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria e della revisione periodica e quindi hanno proceduto anche al sequestro del mezzo. Il 31enne, appena si è reso conto delle conseguenze delle contravvenzioni, è andato su tutte le furie ed ha impugnato un coltello dall’interno del camper e si è scagliato contro un militare.

Fortunatamente i due Carabinieri sono riusciti subito a disarmarlo e lo hanno bloccato, evitando peggiori conseguenze. L’arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

