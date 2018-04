Roma, Fori Imperiali: egiziano tenta di rubare la pistola di un militare

Roma – Fori Imperiali: straniero prova a prendere pistola di un militare in largo Corrado

(www.romatoday.it) Apprensione nel pomeriggio di sabato 28 aprile nell’area dei Fori Imperiali, in Centro Storico, dove un uomo ha provato a prendere la pistola dalla fondina di uno dei militari dell’Esercito Italiano impegnati a Roma nella Operazione Strade Sicure. E’ accaduto intorno alle 14:50 in largo Corrado Ricci poco distante dal Colosseo. Qui un uomo, un cittadino egiziano secondo i primi accertamenti, si è avvicinato ai soldati tentando di afferrare l’arma in dotazione che uno dei militari aveva nella fondina.

Degli attimi concitati nel corso dei quali uno dei due soldati, coadiuvato dal collega, è riuscito a bloccare l’uomo a terra utilizzando come previsto dall’addestramento militare le tecniche cosiddette Mcm (Metodo di Combattimento Militare). Assieme ai soldati del raggruppamento Lazio-Umbria-Abruzzo, sotto il comando del Generale di Brigata, Paolo Raudino, anche gli uomini del Reparto Mobile della polizia che hanno poi contributo a fermare ogni possibile reazione da parte dell’uomo.

De Petris (LeU): disarmare le Forze dell’Ordine e iscriverle a corsi di non violenza

Accertamenti in corso

Sottoposto a fermo da Polizia ed Esercito l’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia del Commissariato Trevi. La sua posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.