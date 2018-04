Monte Paschi: Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio

L’ex presidente e l’ex ad sono imputati nell’ambito di uno dei processi sulla crisi dell’istituto bancario senese, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il processo inizierà il 17 luglio

Il gup di Milano ha deciso il rinvio a giudizio per gli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena: l’ex presidente (e attuale amministratore delegato di Leonardo), Alessandro Profumo, e l’ex ad Fabrizio Viola. Per loro l’accusa è di aggiotaggio e falso in bilancio nell’ambito di uno dei processi sulla crisi dell’istituto toscano, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Insieme a loro, è stato rinviato a giudizio anche Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale. Per lui però è caduta l’accusa di aggiotaggio. La procura aveva chiesto il proscioglimento per tutti gli imputati. Il processo inizierà il 17 luglio. tg24.sky.it