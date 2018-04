Mogherini: allo studio nuove sanzioni contro l’Iran

LUSSEMBURGO – Sulle sanzioni aggiuntive all’Iran “non era prevista una decisione oggi” (ieri, ndr). Ricordo che l’Ue “ha già una serie di sanzioni in atto sia riguardo all’Iran che alla Siria. La proposta “sulle misure “che alcuni Paesi hanno messo sul tavolo, e sarà presa in considerazione nei prossimi giorni, deve essere chiaro, riguarda il conflitto in Siria e non è collegato all’accordo sul nucleare”. Così l’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini al termine del consiglio Esteri.

“Siamo pronti ad affrontare le preoccupazioni” sull’Iran, “che condividiamo con gli Usa – ha detto – ma questo deve essere al di fuori” del dibattito sul nucleare iraniano, “che siamo impegnati a salvaguardare”. ANSA Europa