Bologna: centro sociale Labas alloggiato nella scuola primaria Zamboni

di Etv

C’è preoccupazione tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria Zamboni per la convivenza con il collettivo Labas al quale sono stati assegnati dal Comune gli spazi in vicolo Bolognetti dopo lo sgombero dall’ex caserma Masini di via Orfeo. “Vogliamo capire nella scuola dei nostri figli quale attività farà Labas, ma l’assessore Lepore non ci fa sapere nulla” dice Laura Lecchi, vicepresidente del Consiglio di istituto