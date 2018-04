Ungheria, migliaia in piazza contro Orban

Alcuni manifestanti dell’opposizione, probabilmente fomentati dai soliti noti, sono scesi in piazza a Budapest, capitale dell’Ungheria, per chiedere un riconteggio del recente voto che ha consegnato a Viktor Orbann il quarto mandato da primo ministro. I manifestanti hanno marciato in corteo dal Teatro dell’Opera al Parlamento, gridando slogan come “Viktator!”, parafrasando il nome di battesimo di Orban.

Ieri l’Economist, il trombone dell’alta finanza, ha scritto: “Il quarto mandato di Orban probabilmente lo vedrà radicare la sua visione di una “democrazia illiberale” e causerà ulteriori problemi alle ONG liberali.” leggi >>>