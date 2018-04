Siria, Lavrov: “attacco chimico opera di 007 occidentali, abbiamo le prove”

MOSCA, 13 APR – “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Duma, in Siria, è stato organizzato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. “E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena”, ha sottolineato Lavrov. Lo riporta la Tass. (ANSA)