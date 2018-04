Boccia: è dovere del Pd far saltare l’accordo tra Lega e M5s

“Il PD ha il dovere politico di far saltare un eventuale accordo M5S-Lega, non semplicemente sperare che questo accada; la politica si fa così. Le derive antieuropeiste che caratterizzano gran parte delle proposte leghiste sarebbero un rischio per l’intero Paese.

E un partito come il PD dovrebbe avere come primo pensiero l’interesse per l’Italia in Europa, non l’interesse di qualche corrente o semplicemente quella di un gruppo dirigente”. Così Francesco Boccia, deputato PD, in diretta a Omnibus su La7.