Migranti: balli, musica reggae e aperitivo su nave ONG Open Arms

Danze, musica reggae e aperitivo. Questo è il video delle “povere donne a bambini in pericolo di vita” salvati dalla ONG Open Arms prima dello sbarco in Italia, dopo aver ricattato le autorità italiane. La pressione dei media ha costretto l’Italia ad accogliere questi “moribondi”. (twitter @IAmJamesTheBond)

La ONG e i media avevano infatti raccontato di “persone in pericolo di vita”. Eccole. Tutti uomini danzanti e in perfetta salute.

