Bologna, “Erdogan Boia”: ordigno esplode davanti a Banca Unicredit

Un ordigno rudimentale è scoppiato la scorsa notte davanti ad una filiale della Banca Unicredit, in via della Barca, a Bologna. L’ordigno è scoppiato solo parzialmente. Il gesto non è stato rivendicato, sul muro della banca è stato trovata la scritta: “Erdogan Boia”.

di Etv