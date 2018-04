LeU avrà un gruppo autonomo alla Camera, pur non avendo i numeri

L’ufficio di presidenza di Montecitorio ha concesso a Liberi e uguali la deroga al regolamento per costituire un gruppo autonomo. Secondo le norme, infatti, servono almeno 20 deputati per poter costituire un proprio gruppo parlamentare e non finire nel gruppo misto, mentre Leu può contare solo su 14 eletti. (askanews)

L’Ufficio di Presidenza (art. 5 e 12 reg.) è presieduto dal Presidente della Camera ed è composto:

dai quattro Vicepresidenti;

da tre deputati Questori (art. 5 e 10 reg.);

da almeno otto deputati Segretari ( art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.

Il numero dei deputati Segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell’Ufficio di Presidenza ( art. 5, commi 4 e 5).

