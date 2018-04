Rivolte in Francia, manichino di Macron impiccato e bruciato

PARIGI, 8 APR – Shock in Francia per un pupazzo con le sembianze del presidente Emmanuel Macron impiccato e bruciato durante una delle tante manifestazioni di queste ore contro la politica di riforme del governo.

E’ successo a Nantes, dove il manichino-Macron è stato appeso e dato alle fiamme durante un corteo di qualche migliaio di persone. Alcuni deputati hanno accusato i manifestanti di “istigazione a uccidere”, il presidente dell’Assemblea Nazionale, Francois de Rugy, ha denunciato uno “scandalo”.

Anche in questo fine settimana la Francia è bloccata da uno sciopero dei treni contro la riforma delle ferrovie, un’agitazione che si fa via via più dura, in assenza di dialogo fra governo e sindacati. Sciopero duro anche per Air France, agitazioni nelle università. ansa