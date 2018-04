New York, incendio alla Trump Tower: un morto

Un uomo è morto per le ferite riportate a seguito di un incendio alla Trump Tower di New York, lo rende noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York. L’uomo è stato trovato con ferite gravi nell’appartamento al 50° piano dove si è sviluppato l’incendio, portato in ospedale dove è deceduto, ha detto una portavoce. Trump Tower è un complesso residenziale e commerciale che ospita la residenza all’attico di Donald Trump a New York, oltre a ristoranti e negozi. adnkronos

4 vigili del fuoco sono rimasti feriti.