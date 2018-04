Boccia: il Pd potrebbe appoggiare un governo M5s

“Una cosa è prendere atto che la legislatura rischia di non partire perché nessuno dei tre poli ha i numeri per governare e se è così, uno dei tre, dovrà decidere se fare uno sforzo in più. Condividendo alcuni punti con il Movimento 5 Stelle, il Pd potrebbe dire ‘accendiamo i motori di questa legislatura’ su quei tre, quattro punti sui quali, anche nella scorsa legislatura, il Pd ha portato sulle proprie posizioni anche il M5S”.

E’ quanto dichiarato a “6 su radio 1” dal deputato del Pd, Francesco Boccia, che insieme al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e ad una piccola minoranza del partito, non da oggi, propende per un appoggio ad un governo a guida cinque stelle. (OPi – 5.4.2018)