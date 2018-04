Bonino: chi ha vinto le elezioni sfumi le sue posizioni, priorità alla UE

Praticamente la Bonino esorta chi ha vinto le elezioni a tradire gli elettori, il voto ricevuto e la democrazia.

“Chi ha avuto l’onore di vincere le elezioni adesso si assuma l’onore di governare il Paese magari sfumando, me lo auguro per il Paese, alcune posizioni non sostenibili assunte in campagna elettorale. Noi abbiamo perso le elezioni, la vicenda è chiusa”. Lo ha detto Emma Bonino, leader di +Europa, al termine delle consultazioni del gruppo Misto del Senato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Chi non vince – ha chiarito Bonino – ha un ruolo altrettanto importante che è il controllo di chi governa, dall’opposizione”, ribadendo l’importanza dell’aggancio con l’Unione europea. “A partire – ha sottolineato – dalle leggi di bilancio e la questione dei conti pubblici. Cose che non ci pare aver riscontrato in altre forze politiche durante la campagna elettorale. L’aggancio all’Europa a me sembra la priorità in assoluto”. ASKANEWS