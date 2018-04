Senato, Pd: vergognosa spartizione di incarichi fra M5S e centrodestra

ROMA, 4 APR – “Facendo seguito al gravissimo comportamento assunto in occasione della formazione dell’Ufficio di Presidenza del Senato anche oggi il M5S e il centrodestra, in un delirio di onnipotenza, si accaparranno e spartiscono gli incarichi all’interno della Commissione speciale, impedendo alle minoranze, e in questo caso al Pd, di acquisire un vicepresidente, contravvenendo ad una consolidata prassi parlamentare. Siamo di fronte all’ennesimo vergognoso episodio che testimonia una concezione proprietaria delle istituzioni e del Parlamento che ci preoccupa e indigna. Complimenti vivissimi a M5S e centrodestra per la loro idea di democrazia!”.

Così il presidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci, commenta l’esito delle votazioni per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione speciale. (ANSA)