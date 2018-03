Marito e moglie trovati impiccati nella loro abitazione di Pegognaga

Mantova – Marito e moglie sono stati ritrovati impiccati nella loro abitazione di Pegognaga, nel mantovano. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un doppio suicidio, avvenuto davanti all’unica figlia di sei anni, che ora si trova ricoverata nel reparto di pediatria dell’ospedale Carlo Poma: come riporta La Gazzetta di Mantova, la bambina è in stato di shock e presenta dei lividi sul collo, “un particolare inquietante che fa sospettare che abbiano tentato di uccidere anche lei”.

A fare la macabra scoperta giovedì sera è stato uno dei nonni della ragazzina, che si è recato in casa e ha scoperto i due corpi. Le salme della coppia sono ora nelle camere mortuarie dell’ospedale, a disposizione del magistrato.

Il padre della ragazzina aveva telefonato nel pomeriggio di ieri per avvertite l’azienda agricola di Pegognaga dove lavorava che non si sarebbe presentato perché doveva accompagnare la moglie a fare una visita in ospedale. Da allora nessuno ha più avuto loro notizie.

