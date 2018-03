Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione e traffico d’influenza

Nuovi guai giudiziari per l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy: insieme al suo avvocato Thierry Herzog e all’ex magistrato Gilbert Azibert, è stato rinviato a giudizio per i reati di “corruzione” e “traffico d’influenza” nel cosiddetto caso “intercettazioni”.

Lo ha riferito il giornale Le Monde e la notizia è stata confermata da una fonte ad Afp. Secondo il quotidiano, Sarkozy è accusato di aver tentato di ottenere nel 2014, tramite il suo avvocato, informazioni segrete da Gilbert Azibert, allora magistrato alla Corte di Cassazione, nel procedimento in cui chiedeva la restituzione delle sue agende sequestrate nell’ambito dell’inchiesta sul gruppo Bettencourt. Secondo alcune fonti, Sarkozy avrebbe tentato di influenzare i giudici che stavano indagando sui sospetti finanziamenti illeciti alla sua campagna elettorale. Herzog e Azibert sono rinviati a giudizio per “violazione del segreto professionale”.

L’ex presidente è già stato iscritto sul registro degli indagati per la vicenda di un presunti finanziamenti libici per la sua campagna elettorale nel 2007 e rischia un altro rinvio a giudizio per finanziamenti illegali in campagna elettorale nell’ambito dello scandalo Bygmalion. rainews.it