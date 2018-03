M5S: “Di Maio premier o nessun esecutivo”

“Il governo non si può fare se non sarà fatto premier Luigi Di Maio. Il voto dei cittadini va rispettato”. A dirlo è ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il deputato M5S Alfonso Bonafede. Il reddito di cittadinanza? “Si farà, senza se e senza ma”, sottolinea Bonafede che, sull’ipotesi di un accordo con Silvio Berlusconi per il governo, ribadisce: “Di Maio non farà mai il Nazareno”.

“Avere un presidente della Camera che rinuncia alla sua indennità è un cambiamento epocale – ha detto in Assemblea Luigi Di Maio-. Gli altri nostri parlamentari che saranno eletti per le cariche dell’Ufficio di Presidenza sosterranno Roberto Fico nella battaglia per il taglio dei privilegi”.

Salvini attacca Di Maio: “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicendo o io o niente, altrimenti che discussione è?”. La Lega, aggiunge, “ha già fatto passi indietro” per far partire il lavoro della Camere “ma non è che possiamo fare passi indietro su passi indietro”. ANSA