Carcere di Maiano: nuova palestra e inserimento lavorativo per i detenuti

PERUGIA – E’ stata inaugurata la nuova palestra interna della casa di reclusione di Maiano di Spoleto. Un vero e proprio restyling della struttura frutto di un investimento di circa 28mila euro. Il progetto della Fondazione Decathlon, in collaborazione con il carcere di Maiano, non si limita alla sistemazione e al rifacimento della palestra interna, realizzata dai detenuti del circuito di alta sicurezza, ma prevede anche la prossima riqualificazione del campo di calcio esterno e un progetto triennale, in collaborazione con l’associazione di volontariato “I Miei Tempi”, di inserimento lavorativo per i detenuti attraverso borse lavoro presso il punto vendita Decathlon di Foligno.

Il potenziamento della palestra interna, grazie alle nuove attrezzature, consentirà poi di estendere e arricchire le attività che si tengono all’interno della casa di Reclusione nell’ambito dell’iniziativa “Sport in carcere”. (ANSA)