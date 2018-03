Tunisino ricercato: “non sono un terrorista, denuncio tutti”

“Chi l’ha visto?” ha rintracciato in Tunisia Atef Mathlouthi, il 40enne tunisino che, in una lettera anonima recapitata all’ambasciata italiana a Tunisi, era stato segnalato come organizzatore di prossimi attentati terroristici a Roma. Da allora Mathlouthi era ricercato in tutta Italia dalle forze dell’ordine.

“Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. Denuncio tutti!”, ha detto Mathlouthi a “Chi l’ha visto?”, come riporta la redazione del programma televisivo sui suoi canali social. (askanews)