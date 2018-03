Sottomarino USA intrappolato nel ghiaccio mentre simula attacco alla Russia

Il sommergibile Hartford, ammiraglia della flotta sottomarina americana, è rimasto bloccato nel ghiaccio.

L’incidente si è verificato la scorsa settimana, ma ha guadagnato ampia popolarità solo ora, segnala Rossiya 24. Durante le manovre, il sottomarino doveva simulare “un bombardamento missilistico contro la Russia”. Tuttavia non è riuscito ad emergere per lanciare i missili in quanto è rimasto intrappolato nella morsa dei ghiacci.

Il filmato è finito sul web e rapidamente è diventato popolare.

Nei social network non è mancata l’ironia: secondo alcuni utenti, la Russia manipolerebbe il ghiaccio artico a scopo difensivo.

it.sputniknews.com