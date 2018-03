Furti nelle case a Roma: presa banda di Rom, 21 arresti

dinsdag 20 maart 2018

Monteverde, Trionfale, Prati, Ottavia, Parioli e Flaminio. Questi alcuni dei quartiere della Roma “bene” presi di mira dalla banda di ladri acrobati specializzati nei furti nelle case. Ventuno gli arresti complessivi che hanno smantellato il gruppo criminale che faceva capo due fratelli. Malviventi, tutti, di origine slava, ‘rom’ di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia.

Sgominata la banda di furti a Roma

A mettere fine alle loro scorribande i Carabinieri della Compagnia Trionfale che questa mattina hanno notificato l’ordinanza custodia cautelare nei confronti di 9 persone (7 in carcere, 2 agli arresti domiciliari). Le accuse sono quelle di “associazione per delinquere finalizzata ai furti” e “rapine in abitazione”. Un indagato deve anche rispondere del tentativo di fare abortire una ragazzina minorenne, della stessa etnia.

L’indagine, avviata nel mese di ottobre 2016 e conclusa nel mese di maggio 2017, condotta dai Carabinieri, ha già determinato l’arresto di 12 persone in flagranza di reato ed il recupero di refurtiva di ingente valore, restituita alle vittime. Una banda di 21 elementi tra i 37 ed i 27 anni.

A gestire il gruppo due fratelli, come emerso dall’attività investigativa.

I furti venivano commessi, dopo le 18, favoriti dal buio, grazie alle abilità acrobatiche di diversi membri della banda. Alcuni di loro, infatti, sfruttavano balconi o impalcature, per introdursi facilmente all’interno delle abitazione da svaligiare, poste anche ai piani superiori. Una volta dentro rubavano soldi, oro e qualsiasi oggetto di valore. Gran parte della refurtiva recuperata è già stata restituita ai proprietari. I Carabinieri hanno anche individuato la base operativa e logistica del gruppo a Rocca Cencia dove venivano pianificate le attività criminose da compiere.

