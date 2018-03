Flop di Liberi e Uguali, Boldrini: “non abbiamo comunicato bene”

Per Laura Boldrini e per i compagni di Liberi e Uguali continua il lungo momento di auto-analisi. Già, perché dopo il risibile risultato ottenuto alle elezioni – uno sparuto 3% – è il caso che la cosina rossa rifletta su se stessa e sul suo progetto.

Intervistata da Bianca Berlinguer a CartaBianca, Boldrini ha affermato: “Siamo stati percepiti come uno strumento vecchio, non abbiamo comunicato bene i temi del lavoro precario, non siamo arrivati alle persone. Bisogna fare i conti con la realtà e fare sul serio, la parole d’ordine è: apertura“.

Al netto dei dubbi irrisolvibili al riguardo della “parola d’ordine”, resta che anche la Boldrini sembra averlo compreso: “Bisogna fare i conti con la realtà”. E una campagna elettorale surreale, interamente basata sull’allarme fascista (inesistente) e sulla (fantomatica) “onda nera”, per certo era l’esatto opposto. Lo ha capito anche lei? Forse sì. Notevole, infine, anche l’ammissione di essere stati percepiti come “uno strumento” vecchio. Ma per quest’ultimo punto, se i leader sono Massimo D’Alema e Pierluigi Bersani, la soluzione semplicemente non esiste.

www.liberoquotidiano.it