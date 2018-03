UE: l’uso di armi chimiche è inaccettabile

BRUXELLES, 19 MAR – “L’uso di armi chimiche da parte di chiunque, in qualsiasi circostanza, è completamente inaccettabile e costituisce una minaccia alla sicurezza di noi tutti”. Così il documento dei ministri degli Esteri Ue sull’attacco di Salisbury.

“L’Unione – si legge nel documento – è scioccata per l’uso offensivo di qualsiasi agente nervino di grado militare, del tipo sviluppato dalla Russia, per la prima volta su suolo europeo in oltre 70 anni”. (ANSA)

