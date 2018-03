Trova il bagno occupato e aggredisce il compagno di stanza con un coltello

Pistoia – Ha aggredito a pugni il compagno di stanza e poi lo ha minacciato con un coltello da cucina per futili motivi: sembra perchè aveva trovato il bagno occupato. Per questo è stato denunciato, per minacce aggravate, un 25enne richiedente asilo di nazionalità nigeriana, ospite della struttura di accoglienza gestita dal parroco di Ramini ( Pistoia), don Massimo Biancalani. Lo scrive la Nazione

L’aggredito è un giovane del Mali, anch’egli richiedente asilo, che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo dove è stato medicato per una ferita ad un sopracciglio che ha richiesto alcuni punti di sutura. Sul posto è intervenuta la polizia.