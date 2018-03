Romeno uccide connazionale con una coltellata alla gola

Una lite tra amici è finita in tragedia all’alba di oggi a Mira Taglio (Venezia). Un romeno ha ucciso un connazionale con una coltellata alla gola. Al momento, non sono ancora chiari i motivi della lite tra i due scoppiata intorno alle 5 di stamattina. Il colpo di coltello ha raggiunto alla gola la vittima che è morta in pochi minuti.

Nonostante siano stati chiamati immediatamente i soccorsi, quando è arrivata sul posto l’ambulanza del Suem, per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’assassino ha atteso i carabinieri che sono accorsi sul posto per i rilievi del caso. I due romeni, regolari in Italia, lavorano come operai e dividevano un appartamento. ADNKRONOS