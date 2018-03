Unhcr (Onu) chiede altri fondi “per i profughi in Libano”

La comunità internazionale deve fornire “un maggiore sostegno” al Libano per aiutarlo a far fronte all’emergenza dei profughi siriani, ha affermato oggi Filippo Grandi, responsabile dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), incontrando a Beirut il primo ministro Saad Hariri. “Sfortunatamente – ha aggiunto Grandi, citato dai media libanesi – la situazione in Siria sta diventando più difficile.

Sappiamo che la stragrande maggioranza dei profughi in Libano e nella regione alla fine vorranno tornare a casa, ma non se la sentono di prendere questa decisione ora, e quindi dobbiamo continuare ad essere pazienti. Ho detto che questa pazienza ha i suoi costi, e dobbiamo sostenere il Libano”.

Il Paese dei cedri ospita oltre un milione di profughi siriani, rispetto ad una popolazione locale di poco più di 4 milioni. Il ritorno dei rifugiati, ha detto ancora Grandi, sarà possibile solo con la stabilità in Siria. "Dobbiamo fare progressi sulla stabilità – ha affermato – perché questo è quello che preoccupa la gente".