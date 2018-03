Nella terra di Riina e Provenzano valanga di voti al M5s

CORLEONE (PALERMO), 5 MAR – Nella terra di Totò Riina e Bernardo Provenzano il candidato pentastellato ha fatto il pieno dei voti. Nel collegio uninominale della Camera a Corleone ha vinto Giuseppe Chiazzese, farmacista e fondatore del circolo del M5s. Chiazzese ha avuto 3.243 voti, cioè il 56,7 delle preferenze e ha staccato di 16 punti il candidato di centro-destra Saverio Romano.

L’ex ministro del governo Berlusconi ha avuto 1.726 voti pari al 30 per cento. Soltanto 478 i voti (8,3 per cento) per il candidato di centro sinistra Salvo Lo Giudice. Ancora più sotto (123 voti pari al 2,1) Serafino La Corte di Liberi e Uguali. Al Senato è stato eletto pure con una percentuale alta (53%) il candidato dei Cinque stelle Franco Mollame, che ha superato Antonino Scilla del centro destra di oltre 20 punti. (ANSA)