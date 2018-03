Italiani traditi, ecco perché il Pd ha perso le elezioni

di Armando Manocchia

Il crollo del Pd nelle elezioni del 4 marzo è un fatto ormai acclarato, ma dare la colpa soltanto a Renzi sarebbe un’interpretazione superficiale. Il Pd ha perso ideologicamente perché tutto il partito si è mosso in un’unica direzione e cioé contro gli italiani.

Innanzitutto il Pd paga il prezzo di essere arrivato al Governo dopo il golpe del 2011, sostenuto dal comunista (ex fascista) Napolitano, nel disprezzo della volontà popolare, ma c’è tutta una serie di ragioni che vale la pena di considerare.

Per rispetto, al primo posto, mettiamo le migliaia di suicidi a causa della crisi economica

lo spettacolo indecoroso degli anziani che rovistano nella spazzatura

la disperazione dei poveri e degli sfrattati



le balle su una ripresa che in realtà non esiste

i licenziamenti a raffica favoriti dal jobs act

l’aumento del precariato

l’aumento delle tasse

l’aumento della povertà

la distruzione della sanità pubblica

la svendita della sovranità nazionale

lo sperpero di miliardi regalati a organizzazioni sovranazionali

l’occupazione della RAI e dei grandi media

la sottomissione alla Germania (chiamata erroneamente UE)



l’esaltazione europeista

le privatizzazioni selvagge

la deindustrializzazione

il salvataggio delle banche a spese dei risparmiatori

i miliardi regalati alle agromafie (grazie, Martina)

l’immigrazione clandestina senza controllo che ci costa miliardi

il ritorno di malattie ormai debellate o quasi

i diritti dei “migranti” messi davanti a quelli degli italiani

l’ossessione per lo ius soli

la pantomima del razzismo

l’appoggio incondizionato all’islam

l’aumento della criminalità

l’ossessione malata per un fantomatico ritorno del fascismo

la rovina della scuola anche con l’imposizione del gender

l’indottrinamento degli studenti al pensiero unico dominante

la lotta alle fake news per silenziare gli avversari

l’alleanza col disgustoso guerrafondaio Obama e le peggiori monarchie islamiche



In una parola, il disprezzo per l’Italia e per tutti gli italiani.