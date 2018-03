Ricatti osé a una donna: indagato ex senatore del Pd

Ricatti a luci rosse a una donna. Protagonista della vicenda dell’ex senatore del Partito democratico Antonino Papania. Ora la Procura di Roma lo accusa di estorsione. La vittima sarebbe una donna di 24 più giovane di lui. ilgiornale.it

I fatti

Papania è indagato per aver minacciato una donna, una 35enne originaria di Palermo, di inviare uno scatto che la ritraeva nuda al marito. La vittima – nel marzo 2015 – fu costretta a versare al piddino 500 euro. A prova dei fatti un’intercettazione tra i due e uno scambio di sms. Su queste basi e sul tracciamento del bonifico ricevuto dall’ex senatore, il pm Barbara Zuin ha chiesto il rinvio a giudizio..

Il 27 aprile si terrà l’udieza preliminare. Non è però la prima volta che l’ex senatore siciliano si trova a dover far i conti con la legge: nel 2002 venne condannato a una pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione per abuso d’ ufficio.