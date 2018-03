Protesta dei migranti a Napoli: “basta con questo razzismo”

Protesta dei richiedenti asilo a Napoli ‘politica specula su di noi per un pugno di voti’ Scendono in piazza i richiedenti asilo per dire ‘basta razzismo’ e per protestare contro la condizione,a loro dire, indecorosa dei centri di accoglienza e contro i ritardi burocratici eccessivi nell’esaminazione delle istanze di asilo.

‘Restiamo parcheggiati per anni senza poter lavorare o studiare a causa della mancanza dei documenti, la Prefettura ci sta prendendo in giro’. Queste le parole dei migranti. Fonte: Agenzia Vista