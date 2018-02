Risposta di Salvini alla mamma che ha adottato due bimbi africani

Una mamma che ha adottato due bimbi africani dice che i suoi figli hanno paura di me?

Sbaglia, lo dico con affetto, da papà. Così scrive Matteo Salvini su Facebook.

Basterebbe che la mamma spiegasse ai suoi figli che io allontanerò dall’Italia delinquenti, clandestini e spacciatori, non certo i bambini!

Voglio un Paese più sicuro per tutti, soprattutto per i nostri figli. Questo mi chiedono non solo gli italiani ma anche tanti immigrati, regolari e perbene, che vivono in questo Paese.

Anzi, al governo lavorerò per rendere più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie che attendono questa gioia da anni, non avendo 30.000 euro da spendere o anni per aspettare.

P.S. Visto che viviamo entrambi a Milano, sarei ben felice di offrirle un caffè al parco, mentre i nostri bimbi giocano insieme.

I bambini dovrebbero aver paura delle Coop e delle mafie che lucrano sui migranti, delle balle immigrofile raccontate dalle loro madri o dai Tg, non di Salvini.