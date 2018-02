Pistole e 1 kg di cocaina in un magazzino, arrestati albanesi

GENOVA, 28 FEB – Due giovani albanesi sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile di Genova perché in un magazzino di via Ruspoli, alla Foce, nascondevano due pistole con munizioni risultate rubate in appartamenti e quasi un chilo di cocaina.

I due erano tenuti d'occhio da tempo a causa di un via vai sospetto intorno al magazzino. Sono accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di armi. Uno dei due era incensurato. Nel magazzino sequestrati anche diecimila euro in contanti e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Le indagini dei poliziotti proseguono per accertare se i due siano in possesso di altra refurtiva e se siano gli autori dei furti.