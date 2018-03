Gentiloni: teniamoci stretto il Pd, è l’unica alternativa al populismo

Il Partito democratico “non è un abito fuori stagione”. E uno se ne accorge guardando le altre esperienze politiche all’estero. Quindi “teniamoci stretto questo Pd” perché “è l’unica alternativa ai populismi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a un comizio elettorale del Pd a Modena.

“Tra le tante cose importanti di questo appuntamento elettorale – ha detto Gentiloni – c’è anche la sfida che riguarda il Pd. Il Pd non è un abito fuori stagione”. Più “viaggio all’estero – ha aggiunto – e più mi rendo conto che la scelta di dar vita a questo partito di sinistra moderno, è stata una scelta contemporanea, una delle scelte più forti che la sinistra abbia in Europa”. Quindi “teniamoci stretto questo Pd”.”Il Pd – ha concluso il premier – è la sinistra di governo, è l’unica alternativa ai populismi. Non ci sono altre alternative”. (askanews)