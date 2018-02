Torino, la prof antifascista ai poliziotti: “mi fate schifo, dovete morire”

La maestra che augura la morte ai poliziotti in piazza “Vigliacchi, mi fate schifo. Dovete morire!!” Le urla, in piazza a Torino, di una maestra contro i poliziotti. Servizio di Angelo Macchiavello #Matrix Geplaatst door Matrix Canale5 op dinsdag 27 februari 2018

da Matrix

“Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire”. Così un’insegnante, con una birra in mano, si è scagliata contro i poliziotti durante il corteo antifascista organizzato a Torino la scorsa settimana in opposizione all’iniziativa elettorale di Casapound. “Ho augurato la morte ai poliziotti perché in questo momento stanno proteggendo il fascismo”, ha ribadito la prof in un’intervista al programma tv ‘Matrix’, sostenendo che il suo atteggiamento “non è sbagliato perché io mi potrei trovare, fucile in mano, a lottare contro questi individui”.

“Un’insegnante che incita la morte contro i poliziotti – ha commentato in studio il segretario del Pd Matteo Renzi – andrebbe licenziata subito”.