Perché Monica Guerritore fa l’immigrofila buonista in Tv?

Otto e Mezzo vi ha fatto arrabbiare? Tenetevi forte.

Se la trasmissione di ieri sera della Gruber vi ha fatto arrabbiare, allora tenetevi forte. Vi ricordate quanto si è sbracciata Monica Guerritore per dire che dobbiamo essere più accoglienti con gli immigrati? Ecco, vi spiego perchè: suo marito, Roberto Zaccaria, è il presidente del CIR (Consiglio Italiano Rifugiati), una onlus che prende finanziamenti pubblici dal Governo italiano e dall'UE, per occuparsi, indovinate un po' di cosa? Di accoglienza. Direbbe Fantozzi: come è umana lei.

