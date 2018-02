Erdogan a una bimba di 6 anni: “Se diventa martire avrà tutti gli onori”

“Erdogan chiama la bimba sul palco: “Se diventa martire avrà tutti gli onori”. E lei scoppia in lacrime

QUALCUNO LO VORREBBE IN EUROPA“Erdogan chiama la bimba sul palco: “Se diventa martire avrà tutti gli onori”. E lei scoppia in lacrimePiange la piccola Amine Tiras, sei anni, in tenuta militare, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan la bacia sulla guancia e le dice “i berretti marroni non piangono”. Poi, indica la bandiera turca sulla sua uniforme e arringa la folla:“Se diventerà una martire, con il volere di Dio, sarà avvolta nella bandiera. Lei è pronta a tutto. E voi lo siete?”.

Geplaatst door Lucia Borgonzoni op dinsdag 27 februari 2018