Molestie sessuali sui minori: arrestato presidente della comunità famiglia di Prosecco

Al termine di articolate indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste e svolte dalla Squadra Mobile, nel corso della mattina odierna, è stato arrestato, in esecuzione di ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip di Trieste, il presidente de “La Fonte – comunità famiglia onlus”, con sede a Prosecco.

Molteplici le accuse contestate: maltrattamento aggravato dei minori ospiti delle citata comunità: fatti commessi in Trieste da ottobre 2015 al settembre 2017; atti sessuali tentati con minorenne: fatti commessi a Trieste nel settembre/ottobre 2015; atti persecutori in danno della ex direttrice della struttura: fatti commessi a Trieste dal settembre 2013 al 31 dicembre 2016.

Le complesse indagini, sono state avviate nel corso del 2017 e si sono basate sulla escussione di molteplici testi oltre che sull'esame di copiosa documentazione acquisita. In particolare la polizia giudiziaria, ha ricostruito le condotte contestate all'indagato, procedendo, oltre che all'esame degli atti, anche ad interrogare circa ottanta tra testi e vittime, individuati tra dipendenti, ex dipendenti e collaboratori della struttura, nonché tra i minorenni stranieri non accompagnati provenienti da Kosovo, Albania, Pakistan, Afghanistan e Bangladesh.

Lo stesso, da quanto emerge dalle indagini, ha, altresì, avuto dei comportamenti sessualizzati ed offensivi della dignità personale, fino a spingersi a proporre ad un minore denaro in cambio di prestazioni sessuali. Inoltre, anche nel refettorio, durante la consumazione avrebbe posto in essere condotte moleste, fino ad arrivare a mimare atti sessuali con il cibo; in altre circostanze, avrebbe infastidito gli ospiti all’interno delle stanze, facendo loro domande esplicite sulle abitudini sessuali o provando ad accarezzarli.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ristretto presso la propria abitazione, dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.