Lo Stato non paga, la ditta fallisce e la banca gli porta via la casa

Lo Stato gli deve 4 MILIONI DI EURO. Non viene pagato, la ditta fallisce e la banca gli PORTA VIA LA CASA!!

PAZZESCO!!! Lo Stato gli deve 4 MILIONI DI EURO. Non viene pagato, la ditta fallisce e la banca gli PORTA VIA LA CASA!!Ma che Stato è uno Stato che non tutela i propri cittadini, ma che invece gli porta via tutto?!?

Geplaatst door Lucia Borgonzoni op maandag 26 februari 2018