“Il giornale dei vescovi pubblica vignette blasfeme. Vergogna!”

Non accettiamo la blasfemia in qualunque forma e da chiunque provenga, ma che sia l’Avvenire organo della Conferenza Episcopale Italiana a pubblicare vignette blasfeme è veramente vergognoso, come è avvenuto ieri, seconda Domenica di Quaresima, con la vignetta firmata da Staino.

Chiediamo le dimissioni immediate del direttore Marco Tarquinio e l’intervento dei Vescovi, affinché l’Avvenire torni ad essere un quotidiano che promuova e difenda la Fede e non l’ennesimo mezzo di attacco e disprezzo della nostra Fede.

Fabrizio Verduchi – – www.italiacristiana.it